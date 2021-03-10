Главный эпидемиолог Татарстана разрешил выпить бокал вина после вакцинации от коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов в ходе прямого эфира заявил, что можно выпить бокал хорошего сухого красного вина после вакцинации от коронавируса.



— Есть такое понятие, как употребление алкоголя, и такое, как злоупотребление им. Злоупотреблять алкоголем плохо в любом случае, вне зависимости от вакцинации. В этом случае в организме запускаются механизмы, которые значительно ухудшают выработку антител, — отметил он.

Ранее россиянам напомнили правила употребления алкоголя при вакцинации от коронавируса. Так, за 3 дня до прививки от коронавируса следует не пить спиртные напитки. Воздержаться от их употребления следует также в течение 3 суток после вакцинации.