Главное о коронавирусе на 22 февраля: прививки в казанских вузах, в США умерли почти полмиллиона человек

Фото: Максим Платонов

80 тысяч продуктовых наборов для казанцев



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 56 новых случаев COVID-19. Всего на 22 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 656 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 14 219 человек, в том числе трое за минувшие сутки. Умерли за весь период 316 человек.

В Казани для вакцинации сотрудников вузов от коронавируса работает специальная выездная бригада: специалисты университетской клиники КФУ отправляются в университеты, если там на прививку набралось 50 желающих. В прививочную бригаду входят врач и две медсестры. Прививку делают только после того, как пациенту измерят давление и температуру, проведут пульсоксиметрию, его осмотрит врач и будет собран анамнез.

В период самоизоляции нуждающимся жителям Казани доставили более 80 тыс. продуктовых наборов в рамках различных благотворительных акций. Их получили малообеспеченные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении, одинокие пенсионеры старше 65 лет с доходами ниже прожиточного минимума и другие.

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки вакциной от коронавируса привились 2 829 человек. Всего же провакцинировались уже 71 247 человек. По данным Минздрава РТ, обе дозы «Спутника V» получили уже 13 580 человек.

В Казани Центральная городская клиническая больница №18 подтвердила эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V»: у трех заведующих медучреждениями, прививавшихся в декабре, в организме сформировался высокий титр антител.

Тест на определение мутаций вируса



За последние сутки в России выявили 12 604 новых случая коронавируса, выздоровели 12 943 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 177 330 человек, а выздоровевших — до 3 726 388 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 337 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 83 630 человек.



За последние сутки в России проведено более 341 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 592,5 тыс. человек.



В России зарегистрировали тест-систему для определения двух мутаций, характерных для британского штамма коронавируса. Такая тест-система зарегистрирована в России впервые. Она способна выявить два вида мутации британского штамма SARS-CoV-2. В основе разработки метод полимеразной цепной реакции. По словам руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой, разработка показала высокую эффективность и достоверность результатов.

Фото: Ринат Назметдинов

Научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что переболевшие коронавирусом люди должны следить за уровнем антител и сдавать анализы примерно раз в два месяца. По его словам, тем, кто уже переболел, надо делать прививку только тогда, когда уровень антител приблизится к так называемой серой зоне — между положительным и отрицательным значениями.

Сотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Олег Пьянков рассказал, что пациент с легким течением болезни перестает быть заразным после 11-го дня.

В научный центр «Вектор» 45 раз обратились из-за рубежа — обращения были о том, чтобы исследовать вакцину «ЭпиВакКорона» в других странах или наладить ее производство. 45 фондов и правительственных организаций рассматривают возможность начать делать эту вакцину у себя.

Фото: Максим Платонов

Крупнейшие потери США от COVID-19



В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 111 366 034 человека, 2 466 263 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 134 123). На второй строчке — Индия (11 005 850), на третьей — Бразилия (10 168 174), на четвертой — Великобритания (4 127 574). Россия занимает пятое место (4 117 992, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (498 897). За ними следуют Бразилия (246 504), Мексика (180 107) Индия (156 385) и Великобритания (120 810).



В Австрии российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» сравнили с автоматом Калашникова. В хорошем смысле. «Она такая же простая, надежная и эффективная», — сообщил ведущий инфекционист Медицинского университета Вены Флориан Тальхаммер.

Из Facebook удаляются платные посты о пользе вакцин от коронавируса, которые размещаются в рамках социальной рекламы. По меньшей мере в 110 сообществах такие публикации были заблокированы. Соцсеть признала наличие проблемы и сообщила, что виноваты ее автоматические фильтры, которые призваны бороться с нелегальной политической рекламой. Роботы решили, что вакцинация — это примерно как политика.

Фото: pixabay.com

В США от коронавируса умерли уже почти полмиллиона человек. Это больше, чем боевые потери страны в Первой мировой и Второй мировой войнах и в войне во Вьетнаме.

Вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, почти на 89,4% предотвращает передачу коронавируса от человека к человеку — таковы результаты совместного исследования компаний и Минздрава Израиля. В стране около трети населения уже получили прививку.

Специалисты из Медицинского университета в Инсбруке (Австрия) в ходе исследования установили, что у людей, переболевших коронавирусом, иммунитет к COVID-19 сохраняется долгое время. Ученые провели крупное исследование на горнолыжном курорте Ишгль, где в прошлом году произошла вспышка коронавируса. У 90% людей, которые заболели коронавирусом в апреле, антитела сохранялись еще в ноябре. По мнению ученых, их исследование поможет ответить на вопрос о длительности сохранения иммунитета после перенесенного коронавируса.

Маргарита Головатенко