В период самоизоляции казанским семьям доставили более 80 тыс. продуктовых наборов

Фото: Ринат Назметдинов

В период самоизоляции нуждающимся жителям Казани доставили более 80 тыс. продуктовых наборов в рамках различных благотворительных акций. Их получили малообеспеченные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении, одинокие пенсионеры старше 65 лет с доходами ниже прожиточного минимума и другие.

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани нуждающиеся семьям доставили 14 173 продуктовых набора, в Кировском и Московском районах — 13 613, в Советском районе — 27 834, в Вахитовском и Приволжском районах — 14 079.

В доставке продуктовых наборов были задействованы волонтеры, которые развозили их по домам, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также в Кировском и Московском районах города за два месяца самоизоляции приготовили и развезли 74 412 обедов, накормив 4,3 тыс. нуждающихся и бездомных. Во всех районах Казани дважды провели раздачу продуктовых наборов школьникам-льготникам.

Отметим, что в период самоизоляции в Казани также обеспечивали продуктовыми наборами пострадавших ИП и самозанятых.

Татьяна Демина