В России зарегистрировали тест для выявления мутаций британского штамма коронавируса

В России зарегистрировали тест-систему для определения двух мутаций, характерных для британского штамма коронавируса, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

В ведомстве отметили, что подобная тест-система зарегистрирована в России впервые. Она способна выявить два вида мутации британского штамма SARS-CoV-2. В основе разработки метод полимеразной цепной реакции.

Тест-система разработана базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России совместно с компанией ДНК-технологии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой, разработка показала высокую эффективность и достоверность результатов.

Отметим, главврач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков считает, что существует опасность распространение «британского» штамма коронавируса в России в середине весны. Он подчеркнул, что «британский» штамм, в отличие от других, легче передается.



Татьяна Демина