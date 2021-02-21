В казанской больнице №18 подтвердили эффективность вакцины «Спутник V»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани Центральная городская клиническая больница №18 подтвердила эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V»: у трех заведующих медучреждения, прививавшихся в декабре, в организме сформировался высокий титр антител.

«Это означает, что вакцина сработала и у привитых выработался иммунитет к коронавирусу», — говорится в сообщении ЦГКБ №18 в Instagram.

Заведующий оториноларингологическим отделением больницы №18 Руслан Мухамадиев, сделавший прививку от COVID-19, отметил, что после введения первой дозы «Спутника V» у него три дня наблюдались симптомы коронавируса: боли в спине и пояснице, недомогания, температура до 38,6 градуса. Вторую дозу он перенес хорошо.

По данным на 21 февраля, в Татарстане от коронавируса провакцинировались уже 71 247 человек. Обе дозы «Спутника V» получили уже 13 580 жителей республики.



Татьяна Демина