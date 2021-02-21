В Казани сотрудникам вузов прививку от коронавируса делает специальная выездная бригада
В Казани для вакцинации сотрудников вузов от коронавируса работает специальная выездная бригада: специалисты университетской клиники КФУ отправляются в университеты, если в них на прививку набралось 50 желающих.
В прививочную бригаду входят врач и две медсестры, сообщает медиапортал КФУ. К вакцинации сотрудников вузов приступают после измерения давления, пульсоксиметрии, осмотра врача и сбора анамнеза.
На сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли сотрудники следующих вузов города:
- Казанского аграрного университета;
- Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова;
- Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова;
- Казанского кооперативного института;
- Казанского государственного архитектурно-строительного университета;
- КНИТУ-КХТИ.
Специалисты униклиники КФУ также планируют провести иммунизацию сотрудников Института развития образования Татарстана и КНИТУ-КАИ.
«Мы ожидаем, что вакцинацию от COVID пройдут порядка 400 человек», — отметила заведующая эпидемиологическим отделением униклиники КФУ Татьяна Шляпченкова.
Напомним, в Казанском федеральном университете вакцинация сотрудников от коронавируса стартовала в начале февраля.
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