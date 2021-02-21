Новости общества

18:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани сотрудникам вузов прививку от коронавируса делает специальная выездная бригада

18:14, 21.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани сотрудникам вузов прививку от коронавируса делает специальная выездная бригада
Фото: Максим Платонов

В Казани для вакцинации сотрудников вузов от коронавируса работает специальная выездная бригада: специалисты университетской клиники КФУ отправляются в университеты, если в них на прививку набралось 50 желающих.

В прививочную бригаду входят врач и две медсестры, сообщает медиапортал КФУ. К вакцинации сотрудников вузов приступают после измерения давления, пульсоксиметрии, осмотра врача и сбора анамнеза.

На сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли сотрудники следующих вузов города:

  • Казанского аграрного университета;
  • Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова;
  • Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова;
  • Казанского кооперативного института;
  • Казанского государственного архитектурно-строительного университета;
  • КНИТУ-КХТИ.

Специалисты униклиники КФУ также планируют провести иммунизацию сотрудников Института развития образования Татарстана и КНИТУ-КАИ.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Мы ожидаем, что вакцинацию от COVID пройдут порядка 400 человек», — отметила заведующая эпидемиологическим отделением униклиники КФУ Татьяна Шляпченкова.

Напомним, в Казанском федеральном университете вакцинация сотрудников от коронавируса стартовала в начале февраля.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также