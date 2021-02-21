В Казани сотрудникам вузов прививку от коронавируса делает специальная выездная бригада

Фото: Максим Платонов

В Казани для вакцинации сотрудников вузов от коронавируса работает специальная выездная бригада: специалисты университетской клиники КФУ отправляются в университеты, если в них на прививку набралось 50 желающих.

В прививочную бригаду входят врач и две медсестры, сообщает медиапортал КФУ. К вакцинации сотрудников вузов приступают после измерения давления, пульсоксиметрии, осмотра врача и сбора анамнеза.

На сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли сотрудники следующих вузов города:

Казанского аграрного университета;

Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова;

Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова;

Казанского кооперативного института;

Казанского государственного архитектурно-строительного университета;

КНИТУ-КХТИ.

Специалисты униклиники КФУ также планируют провести иммунизацию сотрудников Института развития образования Татарстана и КНИТУ-КАИ.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Мы ожидаем, что вакцинацию от COVID пройдут порядка 400 человек», — отметила заведующая эпидемиологическим отделением униклиники КФУ Татьяна Шляпченкова.

Напомним, в Казанском федеральном университете вакцинация сотрудников от коронавируса стартовала в начале февраля.



Татьяна Демина