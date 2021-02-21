В Австрии вакцину «Спутник V» сравнили с автоматом Калашникова

Фото: Максим Платонов

В Австрии российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» сравнили с автоматом Калашникова. По словам профессора, ведущего инфекциониста Медицинского университета Вены, председателя Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориана Тальхаммера, она такая же простая, надежная и эффективная.

«При первой и второй прививке используются разные вирусные векторы, что увеличивает эффективность», — передает ТАСС его слова.

Тальхаммер обратил внимание на «обнадеживающие данные» о вакцине «Спутник V», опубликованные в международном научном журнале Lancet. По его словам, разработчики препарата сделали это «поздно, но тем не менее».

Фото: Максим Платонов

Напомним, в статье российских ученых из Центра им. Гамалеи, опубликованной в журнале Lancet о результатах третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» указывалось, что эффективность препарата оценивается в 91,6%.



Татьяна Демина