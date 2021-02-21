В Татарстане полную процедуру вакцинации прошли уже 13,5 тысячи человек

Фото: Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за сутки вакциной от коронавируса привились 2 829 человек. Всего же провакцинировались уже 71 247 человек.

По данным Минздрава РТ, обе дозы «Спутника V» получили уже 13 580 человек.

Напомним, накануне в России зарегистрировали уже третью вакцину от коронавируса. Препарат «КовиВак» разработал Центр имени Чумакова. Это цельновирионная вакцина. В таких препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные) вирусы.

Фото: Максим Платонов (архив)

Первой в РФ была зарегистрирована вакцина «Спутник V». Которую разработал НИЦ имени Гамалеи. Это векторный препарат, который использует безопасный аденовирус. Он распространяет по организму элементы белковой оболочки SARS-CoV-2, что вызывает реакцию и выработку антител.