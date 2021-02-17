Главное о коронавирусе на 17 февраля: «Спутник лайт» в Татарстане, алмаз имени российской вакцины

Фото: Максим Платонов

600 млн рублей на финансирование больниц

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 65 новых случаев COVID-19.

Всего на 16 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 367 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 13 874 человека, в том числе 92 за минувшие сутки. Умерли за весь период 303 человека.

В Татарстане ждут поступления бустерной вакцины «Спутник Лайт», которая может повысить уровень антител к коронавирусу. Об этом сообщила главный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева в ходе прямого эфира в Instagram, посвященного вопросам вакцинации. Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что иммунитет от вакцины «Спутник Лайт» будет существовать четыре-пять месяцев. По его словам, вакцина снижает «вероятность тяжелых случаев заболевания, но полностью их не исключает».

Татарстан получит почти 600 млн рублей на финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Данная мера связана с тем, что больницы и поликлиники России столкнулись с высокой нагрузкой из-за распространения коронавируса.



Фото: robo-hunter.com

В Нижнекамске в поликлиниках и на базе Центра общественного здоровья планируется создать центры телемедицины, чтобы консультировать и оказывать медпомощь местным жителям по телефону. В первую очередь такие услуги направлены на пациентов, выписанных из стационара и проходящих лечение в домашних условиях с пневмонией или коронавирусом, а также на лиц с хроническими заболеваниями.



В Татарстане, по данным на 16 февраля, уже привились от коронавируса 48 204 человека. За сутки вакцину «Спутник V» получили 4 510 человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал российскую вакцину от коронавируса самой успешной и эффективной из всех разработанных препаратов.

Главный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева рассказала жителям республики, что усугубляет течение COVID-19: пожилой, старше 65 лет, возраст, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и хронические легочные заболевания. Также тяжело переносят коронавирус пациенты со злокачественными болезнями.

Иностранные студенты КФУ теперь могут вернуться к очному обучению без прохождения 14-дневного обсервационного периода. Это касается тех, кто приехал из государств, с которыми возобновилось авиасообщение. Студенты КФУ, прибывшие из других стран, могут приступить к учебе только после двух отрицательных тестов на коронавирус.

Фото: kpfu.ru

Почему после вакцины тест не показывает антитела

За последние сутки в России выявили 12 828 новых случаев коронавируса, выздоровели 17 919 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 112 151 человека, а выздоровевших — до 3 642 582 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 467 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 81 446 человек.



За последние сутки в России проведено более 277 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 611,7 тыс. человек.



Минздрав России может одобрить еще одно лекарство для лечения коронавируса — препарат тигераза, выпускаемом компанией «Генериум». Действующее вещество тигеразы — дорназа альфа. Его традиционно применяют для лечения муковисцидоза. Согласно данным из реестра лекарственных средств, предельно зарегистрированная стоимость упаковки из шести ампул равна 5,5 тыс. рублей.



Российская горнорудная компания «Алроса» решила назвать особо крупный алмаз ювелирного качества «Спутник V» — в честь первой вакцины от COVID-19. Светло-желтый алмаз имеет форму уплощенного октаэдра и весит 100,53 карата, его размер — 27,15х28,81х29,56 мм. Камень добыли в Северной Якутии.

Фото: west-all.ru

Российский экспорт, скрытый в таможенной статистике, куда входят вооружения, военная техника, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы, в 2020 году сократился на 15,6%, до $11,48 млрд, следует из годовых данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Это связано с пандемией коронавируса, из-за которой задержались поставки ряду иностранных заказчиков.



В Норвегии коронавирус выявили у трех членов экипажа российских рыболовных судов. Заболевших поместили в городской изолятор. Моряков, которые контактировали с ними, разместили в отелях, а остальные находятся на судах, сообщили в Генконсульстве РФ в Киркенесе.

После вакцинации от COVID-19 некоторые пациенты проходят тестирование на наличие антител и узнают об их отсутствии. Причина — в неправильно выбранном лабораторном исследовании, считает врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Если человек после получения двух вакцин от коронавируса хочет проверить уровень поствакцинального иммунного ответа, ему нужно сдавать тест на антитела IgG к S-антигену, а до вакцинации оптимально сдавать IgG к обоим антигенам (N и S) для проверки наличия или отсутствия перенесенного в анамнезе COVID-19 и приобретенного иммунитета.

Осложнения, которые могут возникнуть у детей после заражения британской мутацией коронавируса, характерны и для других штаммов. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. У детей, которые в начале заболевания не получали противовирусной терапии, через две-три недели после перенесенного COVID-19 развивается системный мультивоспалительный синдром — тяжелое осложнение, при котором поражаются две и более системы организма.

Фото mos.ru

Сейчас важно приостановить развитие пандемии COVID-19, однако в будущем может появиться вакцина, которая сможет противодействовать легкой или бессимптомной формам заболевания. Об этом заявил ученый-вирусолог, доктор медицинский наук, научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Распространение британского штамма коронавируса в Москве, возможно, стоит ждать к лету, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. При этом он допустил, что этот штамм уже есть в России, но еще не распространился на территории.

Власти Чукотского автономного округа сняли часть введенных в связи с распространением коронавируса ограничений для сделавших прививку. Они могут участвовать в спортивных соревнованиях, проводимых в закрытых помещениях, посещать кружки, учреждения культуры, в том числе мероприятия для пожилых людей в центрах социального обслуживания населения.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что России пока рано отменять масочный режим. Защитные маски в условиях пандемии будут нужны еще некоторое время.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что его ведомство готово рассмотреть возможность в приоритетном порядке вакцинировать российской вакциной спортсменов национальных сборных из команд государств, входящих в СНГ.

Фото: tatarstan.ru

Французы представили маску, которая может уничтожить коронавирус

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 109 513 903 человека, 2 419 353 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (27 756 623). На второй строчке — Индия (10 937 320), на третьей — Бразилия (9 921 981), на четвертой — Великобритания (4 070 332). Россия занимает пятое место (4 053 535, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (488 081). За ними следуют Бразилия (240 940), Мексика (175 986) Индия (155 913) и Великобритания (118 421).



Французская компания BioSerenity представила маску, которая способна уничтожать коронавирус. Она имеет четыре слоя, один из которых обладает бактерицидными и антивирусными свойствами, основанными на принципах физической и химической блокировки с использованием двух молекул — циклодекстрина и четвертичного аммиака. В компании добавили, что маска может обеззараживать и саму себя, поэтому она менее опасна при попадании в окружающую среду.

Правительство Нидерландов должно отменить комендантский час, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса. Такое решение вынес окружной суд Гааги. Дело в том, что комендантский час серьезно нарушает права на свободу передвижения и личную жизнь граждан. Иск подал фонд «Правда о вирусе». Его члены считают, что коронавирус не представляет такой серьезной опасности, как это преподносится властями и ведущими средствами массовой информации.

Фото: russian.rt.com

Французские медики выяснили, что тяжелое течение COVID-19 часто сопровождается серьезными нарушениями зрения. В ходе нового исследования профессор Парижского университета Огюстен Леклер и его коллеги выяснили, что проблемы со зрением возникают почти у каждого десятого человека, который попадает в реанимацию с тяжелыми формами коронавируса. Исследователи предположили, что причиной появления этих структур может быть воспаление, которое связано с проникновением коронавируса в ткани глаза или питающих его сосудов.

Украина получила от американской компании Pfizer документы для регистрации вакцины от коронавируса и будет рассматривать их в ближайшие дни.

Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны к «вакцинной солидарности» и напомнил о недопустимости «вакцинного национализма». От решения этой проблемы зависит, удастся ли с необходимой скоростью провести вакцинацию населения планеты, учитывая, что сейчас в мире растет число штаммов коронавируса.

Число инфицированных коронавирусом снизилось с 8 по 15 февраля в мире на 16%, а летальных исходов — на 10% по сравнению с предыдущей неделей, об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Особенно заметным спад заболеваемости за минувшую неделю был в Африке (на 20%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 20%), Европе (на 18%), а также в Северной и Южной Америке (на 16%). Смертность в этих регионах также упала — соответственно на 21%, 13%, 19% и 2%. Снижение летальности зафиксировано в Юго-Восточной Азии (на 9%), Восточном Средиземноморье (на 9%).

Фото facebook.com/POTUS

Администрация президента США Джо Байдена продлила до конца июня мораторий на санкции в отношении должников по ипотечным кредитам. Такую меру ввели в стране из-за пандемии коронавируса.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что миссия международных экспертов, работавших в Китае под координацией организации, выдвинула четыре версии появления COVID-19: «Это гипотеза, что с летучих мышей через какого-то промежуточного хозяина, животное, вирус смог перейти на людей. Самый маловероятный вариант — это то, что была утечка из лаборатории. Но он, конечно, один из четырех, которые рассматривались».

Татьяна Леухина