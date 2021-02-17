Главное о коронавирусе на 17 февраля: «Спутник лайт» в Татарстане, алмаз имени российской вакцины
600 млн рублей на финансирование больниц
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 65 новых случаев COVID-19.
Всего на 16 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 367 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 13 874 человека, в том числе 92 за минувшие сутки. Умерли за весь период 303 человека.
- В Татарстане ждут поступления бустерной вакцины «Спутник Лайт», которая может повысить уровень антител к коронавирусу. Об этом сообщила главный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева в ходе прямого эфира в Instagram, посвященного вопросам вакцинации. Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что иммунитет от вакцины «Спутник Лайт» будет существовать четыре-пять месяцев. По его словам, вакцина снижает «вероятность тяжелых случаев заболевания, но полностью их не исключает».
- Татарстан получит почти 600 млн рублей на финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Данная мера связана с тем, что больницы и поликлиники России столкнулись с высокой нагрузкой из-за распространения коронавируса.
- В Нижнекамске в поликлиниках и на базе Центра общественного здоровья планируется создать центры телемедицины, чтобы консультировать и оказывать медпомощь местным жителям по телефону. В первую очередь такие услуги направлены на пациентов, выписанных из стационара и проходящих лечение в домашних условиях с пневмонией или коронавирусом, а также на лиц с хроническими заболеваниями.
- В Татарстане, по данным на 16 февраля, уже привились от коронавируса 48 204 человека. За сутки вакцину «Спутник V» получили 4 510 человек.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал российскую вакцину от коронавируса самой успешной и эффективной из всех разработанных препаратов.
- Главный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева рассказала жителям республики, что усугубляет течение COVID-19: пожилой, старше 65 лет, возраст, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и хронические легочные заболевания. Также тяжело переносят коронавирус пациенты со злокачественными болезнями.
- Иностранные студенты КФУ теперь могут вернуться к очному обучению без прохождения 14-дневного обсервационного периода. Это касается тех, кто приехал из государств, с которыми возобновилось авиасообщение. Студенты КФУ, прибывшие из других стран, могут приступить к учебе только после двух отрицательных тестов на коронавирус.
Почему после вакцины тест не показывает антитела
За последние сутки в России выявили 12 828 новых случаев коронавируса, выздоровели 17 919 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 112 151 человека, а выздоровевших — до 3 642 582 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 467 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 81 446 человек.
За последние сутки в России проведено более 277 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 611,7 тыс. человек.
- Минздрав России может одобрить еще одно лекарство для лечения коронавируса — препарат тигераза, выпускаемом компанией «Генериум». Действующее вещество тигеразы — дорназа альфа. Его традиционно применяют для лечения муковисцидоза. Согласно данным из реестра лекарственных средств, предельно зарегистрированная стоимость упаковки из шести ампул равна 5,5 тыс. рублей.
- Российская горнорудная компания «Алроса» решила назвать особо крупный алмаз ювелирного качества «Спутник V» — в честь первой вакцины от COVID-19. Светло-желтый алмаз имеет форму уплощенного октаэдра и весит 100,53 карата, его размер — 27,15х28,81х29,56 мм. Камень добыли в Северной Якутии.
- Российский экспорт, скрытый в таможенной статистике, куда входят вооружения, военная техника, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы, в 2020 году сократился на 15,6%, до $11,48 млрд, следует из годовых данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Это связано с пандемией коронавируса, из-за которой задержались поставки ряду иностранных заказчиков.
- В Норвегии коронавирус выявили у трех членов экипажа российских рыболовных судов. Заболевших поместили в городской изолятор. Моряков, которые контактировали с ними, разместили в отелях, а остальные находятся на судах, сообщили в Генконсульстве РФ в Киркенесе.
- После вакцинации от COVID-19 некоторые пациенты проходят тестирование на наличие антител и узнают об их отсутствии. Причина — в неправильно выбранном лабораторном исследовании, считает врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Если человек после получения двух вакцин от коронавируса хочет проверить уровень поствакцинального иммунного ответа, ему нужно сдавать тест на антитела IgG к S-антигену, а до вакцинации оптимально сдавать IgG к обоим антигенам (N и S) для проверки наличия или отсутствия перенесенного в анамнезе COVID-19 и приобретенного иммунитета.
- Осложнения, которые могут возникнуть у детей после заражения британской мутацией коронавируса, характерны и для других штаммов. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. У детей, которые в начале заболевания не получали противовирусной терапии, через две-три недели после перенесенного COVID-19 развивается системный мультивоспалительный синдром — тяжелое осложнение, при котором поражаются две и более системы организма.
- Сейчас важно приостановить развитие пандемии COVID-19, однако в будущем может появиться вакцина, которая сможет противодействовать легкой или бессимптомной формам заболевания. Об этом заявил ученый-вирусолог, доктор медицинский наук, научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
- Распространение британского штамма коронавируса в Москве, возможно, стоит ждать к лету, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. При этом он допустил, что этот штамм уже есть в России, но еще не распространился на территории.
- Власти Чукотского автономного округа сняли часть введенных в связи с распространением коронавируса ограничений для сделавших прививку. Они могут участвовать в спортивных соревнованиях, проводимых в закрытых помещениях, посещать кружки, учреждения культуры, в том числе мероприятия для пожилых людей в центрах социального обслуживания населения.
- Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что России пока рано отменять масочный режим. Защитные маски в условиях пандемии будут нужны еще некоторое время.
- Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что его ведомство готово рассмотреть возможность в приоритетном порядке вакцинировать российской вакциной спортсменов национальных сборных из команд государств, входящих в СНГ.
Французы представили маску, которая может уничтожить коронавирус
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 109 513 903 человека, 2 419 353 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (27 756 623). На второй строчке — Индия (10 937 320), на третьей — Бразилия (9 921 981), на четвертой — Великобритания (4 070 332). Россия занимает пятое место (4 053 535, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (488 081). За ними следуют Бразилия (240 940), Мексика (175 986) Индия (155 913) и Великобритания (118 421).
- Французская компания BioSerenity представила маску, которая способна уничтожать коронавирус. Она имеет четыре слоя, один из которых обладает бактерицидными и антивирусными свойствами, основанными на принципах физической и химической блокировки с использованием двух молекул — циклодекстрина и четвертичного аммиака. В компании добавили, что маска может обеззараживать и саму себя, поэтому она менее опасна при попадании в окружающую среду.
- Правительство Нидерландов должно отменить комендантский час, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса. Такое решение вынес окружной суд Гааги. Дело в том, что комендантский час серьезно нарушает права на свободу передвижения и личную жизнь граждан. Иск подал фонд «Правда о вирусе». Его члены считают, что коронавирус не представляет такой серьезной опасности, как это преподносится властями и ведущими средствами массовой информации.
- Французские медики выяснили, что тяжелое течение COVID-19 часто сопровождается серьезными нарушениями зрения. В ходе нового исследования профессор Парижского университета Огюстен Леклер и его коллеги выяснили, что проблемы со зрением возникают почти у каждого десятого человека, который попадает в реанимацию с тяжелыми формами коронавируса. Исследователи предположили, что причиной появления этих структур может быть воспаление, которое связано с проникновением коронавируса в ткани глаза или питающих его сосудов.
- Украина получила от американской компании Pfizer документы для регистрации вакцины от коронавируса и будет рассматривать их в ближайшие дни.
- Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны к «вакцинной солидарности» и напомнил о недопустимости «вакцинного национализма». От решения этой проблемы зависит, удастся ли с необходимой скоростью провести вакцинацию населения планеты, учитывая, что сейчас в мире растет число штаммов коронавируса.
- Число инфицированных коронавирусом снизилось с 8 по 15 февраля в мире на 16%, а летальных исходов — на 10% по сравнению с предыдущей неделей, об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Особенно заметным спад заболеваемости за минувшую неделю был в Африке (на 20%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 20%), Европе (на 18%), а также в Северной и Южной Америке (на 16%). Смертность в этих регионах также упала — соответственно на 21%, 13%, 19% и 2%. Снижение летальности зафиксировано в Юго-Восточной Азии (на 9%), Восточном Средиземноморье (на 9%).
- Администрация президента США Джо Байдена продлила до конца июня мораторий на санкции в отношении должников по ипотечным кредитам. Такую меру ввели в стране из-за пандемии коронавируса.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что миссия международных экспертов, работавших в Китае под координацией организации, выдвинула четыре версии появления COVID-19: «Это гипотеза, что с летучих мышей через какого-то промежуточного хозяина, животное, вирус смог перейти на людей. Самый маловероятный вариант — это то, что была утечка из лаборатории. Но он, конечно, один из четырех, которые рассматривались».
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