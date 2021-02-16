Татарстан ожидает поступления вакцины «Спутник Лайт»

Бустерная вакцина «Спутник Лайт» поможет повысить уровень антител к коронавирусу. В республике ожидают поступления этого препарата, сообщила главный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева в ходе прямого эфира в Instagram, посвященного вопросам вакцинации.

Инициатором таких встреч с экспертами по коронавирусной инфекции стал оперативный штаб по противодействию COVID-19. Первым приглашенным экспертом стала главный терапевт Минздрава Татарстана Диана Абдулганиева, которая ответила на вопросы главы оперштаба Лейлы Фазлеевой.

Недавно директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что иммунитет от вакцины «Спутник Лайт» будет длиться четыре-пять месяцев. По его словам, она снижает «вероятность тяжелых случаев заболевания, но полностью их не исключает».