В Татарстане за сутки вакцину «Спутник V» получили 4 510 человек
В Татарстане уже привились от коронавируса 48 204 человека. За сутки вакцину «Спутник V» получили 4 510 человек.
При этом две дозы препарата уже вкололи 9 242 татарстанцам, сообщили в Минздраве РТ.
Напомним, за последние сутки в РТ зарегистрировано 65 новых случаев COVID-19. Всего в республике официально зафиксированы 17 302 случая заражения коронавирусом.ОбществоМедицина Татарстан
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