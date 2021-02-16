В поликлиниках Нижнекамска планируют создать центры телемедицины

В Нижнекамске в поликлиниках и на базе Центра общественного здоровья планируется создать центры телемедицины, чтобы консультировать и оказывать медпомощь местным жителям по телефону.

Прежде всего телемедицинские услуги направлен на пациентов, выписанных из стационара и проходящих лечение в домашних условиях с пневмонией или коронавирусом, а также на лиц с хроническими заболеваниями, сообщается на официальном сайте Нижнекамского района Татарстана.



На сегодняшний день в Нижнекамске два врача Центра общественного здоровья консультируют местных жителей по телефону. В частности, они могут в результате дистанционного общения с пациентом подкорректировать ему лечение или назначить дополнительные обследования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин предложил президенту республики Рустаму Минниханову инициировать от имени Татарстана заявку на установление экспериментального правового режима в части телемедицины и искусственного интеллекта.



Татьяна Демина