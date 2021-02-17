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Эксперт предупредил об осложнениях у детей от британского штамма коронавируса

08:59, 17.02.2021
Эксперт предупредил об осложнениях у детей от британского штамма коронавируса
Фото: Ринат Назметдинов

Осложнения, которые могут возникнуть у детей после заражения британской мутацией коронавируса, характерны и для других штаммов. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Речь идет о системном мультивоспалительном синдроме — тяжелом осложнении, при котором поражаются две и более системы организма. Обычно этот синдром развивается у детей, которые в начале заболевания не получали противовирусной терапии, через две-три недели после перенесенного COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

— Заболевание протекает крайне тяжело и требует госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии, — передает ТАСС его слова.

Ранее в Великобритании исследователи из университета Эдинбурга выявили еще одну разновидность коронавируса в стране. Штамм уже успел распространиться в общей сложности в 10 странах.

Вчера СМИ рассказали, что российский Минздрав может одобрить еще одно лекарство для лечения коронавируса — препарат тигераза, выпускаемом компанией «Генериум».

ОбществоМедицина
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