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Татарстан получит почти 600 млн рублей на финансирование медучреждений, работающих по системе ОМС

23:46, 16.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Татарстан получит почти 600 млн рублей на финансирование медучреждений, работающих по системе ОМС
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан получит почти 600 млн рублей на финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Всего на дополнительное финансирование медучреждений, работающих по системе ОМС, регионы получат более 25,4 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ.

Данная мера связана с тем, что больницы и поликлиники России столкнулись с высокой нагрузкой из-за распространения коронавируса. Это требует дополнительных расходов, не предусмотренных в бюджетах территориальных фондов ОМС, отмечается в сообщении на сайте кабмина РФ.

Ранее Мишустин утвердил правила предоставления бюджетных средств, которые направляются территориальным фондам ОМС на оплату труда врачей и среднего персонала: объем средств, резервируемых ими в межбюджетных трансфертах, увеличится с 15 до 20%.

Фото: realnoevremya.ru

Также 1 февраля глава правительства России подписал распоряжение о распределении более 18,3 млрд рублей территориальным фондам ОМС на зарплату новых врачей и среднего медицинского персонала. Татарстан из общей суммы получит 375,6 млн рублей. В резерве останутся 3,6 млрд рублей.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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