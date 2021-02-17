Врач объяснил, почему в некоторых случаях у привившихся от COVID-19 нет антител

После вакцинации от COVID-19 некоторые пациенты проходят тестирование на наличие антител и узнают об их отсутствии. Причина — в неправильно выбранном лабораторном исследовании, считает врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Поствакцинальный тест — это антитела к спайковому (S) антигену IgG. Его так называют, потому что все имеющиеся в наличии и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2. Антитела вырабатываются именно на него, объяснил специалист.

Фото: Ринат Назметдинов

В структуре вируса SARS-CoV-2 эксперты выделяют несколько антигенов (производителей антител). Нуклеокапсидный и спайковый дают самый сильный ответ иммунной системы человека.

Наличие антител класса IgG к любому из двух антигенов — маркер приобретенного иммунитета к COVID-19. Чтобы их выявить в организме, нужно использовать два разных вида лабораторных исследований.

Если человек после получения двух вакцин от коронавируса хочет проверить уровень поствакцинального иммунного ответа, ему нужно сдавать тест на антитела IgG к S-антигену, а до вакцинации оптимально сдавать IgG к обоим антигенам (N и S) для проверки наличия или отсутствия перенесенного в анамнезе COVID-19 и приобретенного иммунитета, передает «РИА Новости».

Вчера главный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева рассказала, что в республике ожидают поступление бустерной вакцины «Спутник Лайт». Она может повысить уровень антител к коронавирусу.



Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан сообщила, что пройти вакцинацию от коронавируса рекомендуется всем людям независимо от того, переболели они COVID-19 или нет. Прививка способна укрепить иммунитет.

Татьяна Леухина