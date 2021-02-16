Минздрав России может одобрить еще один препарат для лечения COVID-19
Минздрав России может одобрить еще одно лекарство для лечения коронавируса — препарат тигераза, выпускаемом компанией «Генериум». Об этом пишет «Коммерсант».
Действующее вещество тигеразы — дорназа альфа. Его традиционно применяют для лечения муковисцидоза. «Генериум», основанный владельцем «Фармстандарта» Виктором Харитониным, уже подал документы в Минздрав для включения COVID-19 в инструкцию к тигеразе. Клинические испытания препарата при новом показании завершены.
Согласно данным из реестра лекарственных средств, предельно зарегистрированная стоимость упаковки из шести ампул равна 5,5 тыс. рублей.
На прошлой неделе российский Минздрав сократил список лекарств для лечения коронавируса у взрослых. В обновленный список вошли «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», рекомбинантный «ИФН» и «Умифеновир». Предыдущая версия рекомендаций ведомства также содержала препарат «Азитромицин».
В конце января Кабмин выделил регионам 2,7 млрд рублей на бесплатные лекарства пациентам с коронавирусом, проходящим лечение на дому.
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