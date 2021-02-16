Минздрав России может одобрить еще один препарат для лечения COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

Минздрав России может одобрить еще одно лекарство для лечения коронавируса — препарат тигераза, выпускаемом компанией «Генериум». Об этом пишет «Коммерсант».

Действующее вещество тигеразы — дорназа альфа. Его традиционно применяют для лечения муковисцидоза. «Генериум», основанный владельцем «Фармстандарта» Виктором Харитониным, уже подал документы в Минздрав для включения COVID-19 в инструкцию к тигеразе. Клинические испытания препарата при новом показании завершены.

Согласно данным из реестра лекарственных средств, предельно зарегистрированная стоимость упаковки из шести ампул равна 5,5 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе российский Минздрав сократил список лекарств для лечения коронавируса у взрослых. В обновленный список вошли «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», рекомбинантный «ИФН» и «Умифеновир». Предыдущая версия рекомендаций ведомства также содержала препарат «Азитромицин».

В конце января Кабмин выделил регионам 2,7 млрд рублей на бесплатные лекарства пациентам с коронавирусом, проходящим лечение на дому.

Татьяна Леухина