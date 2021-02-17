В ВОЗ рассказали о расследовании причин возникновения коронавируса в Китае

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что миссия международных экспертов, работавших в Китае под координацией организации, выдвинула четыре версии появления COVID-19.



По словам Вуйнович, на сегодняшний день ученые выдвинули четыре версии происхождения коронавируса. В организации ждут первый отчет экспертов, посетивших Китай.

«Это гипотеза, что с летучих мышей через какого-то промежуточного хозяина, животное, вирус смог перейти на людей. Самый маловероятный вариант — это то, что была утечка из лаборатории. Но он, конечно, один из четырех, которые рассматривался», — рассказала Вуйнович в эфире «России 1".

Ранее сообщалось, что специалисты ВОЗ обнаружили «важные улики» в Ухане, куда они отправились, чтобы разобраться в причинах распространения инфекции.

Фото: realnoevremya.ru

Член международной группы специалистов под руководством ВОЗ, специалист по болезням животных Питер Дасзак предположил, что изначально коронавирус мог распространиться на юге Китая и на территории Юго-Восточной Азии среди летучих мышей, которые затем попали на ферму животных.

Татьяна Демина