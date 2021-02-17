Для иностранных студентов КФУ отменили двухнедельный карантин

Фото: Максим Платонов (архив)

Иностранные студенты КФУ теперь могут вернуться к очному обучению без прохождения 14-дневного обсервационного периода. Это касается тех, кто приехал из государств, с которыми возобновилось авиасообщение.

Для этого необходимо соблюдать следующие правила: нужно сдать тест на COVID-19 (методом ПЦР) дважды. Первый — не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России, второй — в течение 72 часов после въезда в страну. До получения результатов анализов после прибытия необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Студенты КФУ, прибывшие из других стран, могут приступить к учебе только после двух отрицательных тестов на коронавирус. На сегодняшний день в вузе обучаются более 10,5 тысячи студентов из 101 страны мира.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее иностранные студенты, приезжавшие в Россию на учебу, должны были иметь справку об отсутствии COVID-19. Потом в течение 10-12 дней они должны были находиться в обсервации. После этого студенты сдавали тест. Если результат был отрицательным, их допускали к занятиям. Это был достаточно долгий период времени, когда они находились в специальных помещениях общежитий и учились дистанционно. Изменения Роспотребнадзора отменяют этот 10—12-дневный период, объяснил проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.

На данный момент за пределами России находится примерно 25% от общего числа иностранных студентов университета, сообщает пресс-служба вуза.

В начале февраля в КФУ стартовала вакцинация сотрудников от коронавируса. Прививку делают в университетской клинике по утвержденному плану-графику.

Татьяна Леухина