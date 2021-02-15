Главное о коронавирусе на 15 февраля: авиасообщение РФ с Азербайджаном и Арменией, «Спутник V» в Казахстане

Фото: Максим Платонов

Контроль массовых мероприятий



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 70 новых случаев COVID-19.

Всего на 15 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 216 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 13 704 человека, в том числе 9 за минувшие сутки. Умерли за весь период 299 человек.

В Набережных Челнах от коронавируса вакцинировались 7 496 человек. Ежедневно в городе вакцинируются от 600 до 800 человек. В поликлиники автограда должны поступить 10 855 доз вакцин.

Мэр Челнов Наиль Магдеев поручил руководителю местного Роспотребнадзора Ильгизяру Бариеву обратить внимание на контроль за соблюдением противоэпидемических мер в ходе массовых мероприятий. Он отметил, что праздники нужны, но и послаблений давать нельзя.

В Татарстане зарегистрировано еще два смертельных случая коронавирусной инфекции. От болезни умерли двое мужчин 83 и 72 лет.

В Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 2 279 человек. Всего в республике вакцинировались 43 102 человека. Вторую дозу вакцины получили уже 8 839 татарстанцев. Использовано 53,1% из 81 122 комплектов доз вакцины.



Фото: Максим Платонов

Жители Татарстана могут сделать прививку против коронавируса в выходные, сообщили в Минздраве РТ. Так, в казанской поликлинике №20 успели привиться 85 человек. Прививочный кабинет работает здесь по выходным с 10 до 14 часов.

В Казани со II квартала текущего года рекламные компании станут выплачивать отсроченные из-за пандемии платежи ежемесячно небольшими равными долями в течение ближайших 2 лет. В прошлом году для поддержки рынка наружной рекламы муниципалитетом рекламным компаниям предоставили отсрочки платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за II квартал 2020 года, части платежей за III, IV квартал 2020 года и I квартал 2021 года. Сумма отсроченных платежей составила 197,72 млн рублей.



Россия возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

За последние сутки в России выявили 14 207 новых случаев коронавируса, выздоровели 13 935 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 086 090 человек, а выздоровевших — до 3 607 036 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 394 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 80 520 человек.



За последние сутки в России проведено более 299 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 622,1 тыс. человек.

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему на выявление мутации коронавируса «британского» штамма. Тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации «британской» мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса на уровне 106 копий/мл. Испытания проходили на клинических образцах с подтвержденной мутацией и доказали ее высокую точность.

Россия возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, прерванное из-за пандемии коронавируса в прошлом году. Авиакомпании каждой страны получили возможность совершать по два рейса в неделю по маршруту Москва — Баку и по четыре по маршруту Москва — Ереван.

Фото: Максим Платонов

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что наиболее эффективными мерами поддержки граждан и бизнеса в РФ во время пандемии оказались льготная ипотека под 6,5%, льготные кредиты на поддержку занятости под 2% и прямая помощь гражданам с детьми.

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, нужно ли переболевшим коронавирусом вакцинироваться. На странице в соцсети он написал, что позиция практически всех медицинских сообществ «четкая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел». Комаровский подчеркнул, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни.

Народная артистка России Татьяна Васильева пожаловалась, что находится в бедственном положении. Она заявила, что из-за пандемии коронавируса отменились спектакли и работа в кино, поэтому ей пришлось начать тратить деньги, которые откладывала на квартиру.



Регистрация «Спутник V» в Казахстане



В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 108 812 222 человека, 2 399 793 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (27 639 630). На второй строчке — Индия (10 916 589), на третьей — Бразилия (9 834 513), на четвертой — Великобритания (4 049 920). Россия занимает пятое место (4 026 506, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (485 332). За ними следуют Бразилия (239 245), Мексика (174 207) Индия (155 732) и Великобритания (117 387).

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) озвучили наиболее вероятную версию возникновения и распространения коронавируса. Там предположили, что изначально вирус мог распространиться на юге Китая и на территории Юго-Восточной Азии среди летучих мышей, которые затем попали на ферму животных. На таких фермах часто смешаны разные виды животных. Затем продукция ферм поступала на рынки.

Фото: sever-press.ru

По меньшей мере 1 тысяча человек была заражена 13 разными штаммами нового коронавируса в Ухане в декабре 2019 года, когда там впервые была зафиксирована вспышка инфекции, рассказал глава международной экспертной группы ВОЗ, специалист по зоонозным (передающимся человеку от животных) инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек. По его словам, китайские коллеги предоставили экспертам ВОЗ данные всего по 174 случаям заражения, зафиксированным в Ухане в декабре 2019 года. Однако это может говорить о том, что в действительности их насчитывалось на тот момент уже более тысячи, поскольку во всех этих случаях речь шла о пациентах, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

В Казахстане зарегистрировали произведенную в стране вакцину «Спутник V». Ее одобрили для использования 12 февраля.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, что по решению правительства режим ограничений из-за пандемии, по изначальным планам действовавший до 14 февраля, продлен еще на 14 дней. Соответственно, он продлится до 28 февраля.

Старшая дочь основателя Microsoft Билла Гейтса 24-летняя Дженнифер сообщила, что прошла вакцинацию от коронавируса. После этого она пошутила о «теориях заговора»: «К сожалению, вакцина не имплантировала моего гениального отца в мой мозг — если бы только она обладала такой силой!»

В Великобритании с 15 февраля начали действовать более жесткие требования для въезжающих. По новым правилам, на второй и восьмой день самоизоляции после приезда в страну прибывшие обязаны сдать еще по одному ПЦР-тесту. Если тест окажется отрицательным, карантин прекращается. Если же любой из тестов окажется положительным, карантин увеличится еще на 10 дней. При этом все прибывающие в страну должны, как и прежде, предоставлять отрицательный тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. По прилету они отправляются на десятидневную самоизоляцию.

Маргарита Головатенко