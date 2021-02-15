Минздрав РТ: татарстанцы могут сделать прививку против коронавируса в выходные

Фото: Максим Платонов

Жители Татарстана могут сделать прививку против коронавируса в выходные, сообщили в Минздраве РТ. Так, в казанской поликлинике №20 успели привиться 85 человек. Прививочный кабинет работает здесь по выходным с 10 до 14 часов.

«Большее количество тех, кто прививается, — мужчины старше 60 лет и женщины фертильного возраста. Хотя сейчас уже идут и молодые, и совсем пожилые — есть пациенты за 80 лет. Что надо помнить, вакцинация не приводит к заражению новой коронавирусной инфекцией», — отметила заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам поликлиники №20 Марина Добровольская.



Вчера, в воскресенье, сообщалось, что в Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 2 279 человек. Всего в республике вакцинировались 43 102 человека.

Фото: Максим Платонов

На совещании в Доме правительства РТ президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике количество пунктов для вакцинации планируется увеличить до 250.