В Казани со второго квартала рекламные компании начнут вносить отсроченные из-за пандемии платежи
В Казани со II квартала текущего года рекламные компании станут выплачивать отсроченные платежи ежемесячно небольшими равными долями в течение ближайших двух лет. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии столицы Татарстана.
В прошлом году для поддержки рынка наружной рекламы муниципалитетом рекламным компаниям предоставили отсрочки платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за II квартал 2020 года, части платежей за III, IV квартал 2020 года и I квартал 2021 года. Сумма отсроченных платежей составила 197,72 млн рублей. Это решение позволило стабилизировать ситуацию на рынке наружной рекламы, потому что на операторов наружной рекламы федеральные меры поддержки не распространялись.
В 2020 году в бюджет Казани по договорам на установку рекламных конструкций поступило 140,1 млн рублей. Ожидается, что в этом году в казну города поступит около 460 млн рублей с учетом текущих и отсроченных платежей.
В январе управление наружной рекламы сообщило, что загрузка рынка наружной рекламы в Казани к концу 2020 года вернулась к докризисным показателям. Однако цены упали на 20—30%.
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