В Казани со второго квартала рекламные компании начнут вносить отсроченные из-за пандемии платежи

В Казани со II квартала текущего года рекламные компании станут выплачивать отсроченные платежи ежемесячно небольшими равными долями в течение ближайших двух лет. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии столицы Татарстана.

В прошлом году для поддержки рынка наружной рекламы муниципалитетом рекламным компаниям предоставили отсрочки платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за II квартал 2020 года, части платежей за III, IV квартал 2020 года и I квартал 2021 года. Сумма отсроченных платежей составила 197,72 млн рублей. Это решение позволило стабилизировать ситуацию на рынке наружной рекламы, потому что на операторов наружной рекламы федеральные меры поддержки не распространялись.

Фото: wikimedia.org

В 2020 году в бюджет Казани по договорам на установку рекламных конструкций поступило 140,1 млн рублей. Ожидается, что в этом году в казну города поступит около 460 млн рублей с учетом текущих и отсроченных платежей.

В январе управление наружной рекламы сообщило, что загрузка рынка наружной рекламы в Казани к концу 2020 года вернулась к докризисным показателям. Однако цены упали на 20—30%.

Татьяна Леухина