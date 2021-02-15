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В Набережных Челнах от коронавируса вакцинировались 7,5 тысячи человек

02:24, 15.02.2021
В Набережных Челнах от коронавируса вакцинировались 7,5 тысячи человек
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах от коронавируса вакцинировались 7 496 человек. Такие данные представила заместитель начальника управления здравоохранения города Айгуль Бурганова.

Ежедневно в городе вакцинируются от 600 до 800 человек. В поликлиниках автограда должны поступить 10 855 доз вакцин. Запись на вакцинацию от COVID-19 ведется в территориальных поликлиниках.

Всего в Челнах зарегистрировано 1 784 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Ольга Плешкова
ОбществоМедицина Татарстан
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