В Набережных Челнах от коронавируса вакцинировались 7,5 тысячи человек
В Набережных Челнах от коронавируса вакцинировались 7 496 человек. Такие данные представила заместитель начальника управления здравоохранения города Айгуль Бурганова.
Ежедневно в городе вакцинируются от 600 до 800 человек. В поликлиниках автограда должны поступить 10 855 доз вакцин. Запись на вакцинацию от COVID-19 ведется в территориальных поликлиниках.
Всего в Челнах зарегистрировано 1 784 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым