В Челнах Роспотребнадзору поручили следить на проведением массовых мероприятий в городе

В Набережных Челнах мэр города Наиль Магдеев поручил руководителю местного Роспотребнадзора Ильгизяру Бариеву обратить внимание на контроль за соблюдением противоэпидемических мер в ходе проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба автограда.

Магдеев обратил внимание на то, что некоторые регионы начинают снимать или ужесточать ограничения. В Татарстане оперативный штаб и республиканское правительство определяет порядок и четкие критерии проведения массовых мероприятий, в том числе сессий горсовета и других массовых мероприятий.

Фото: realnoevremya.ru

— Понятно, что праздники нужны, тем более 45-летие со дня выпуска автомобиля КАМАЗ. Есть ряд мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дню вывода войск Афганистана. В этой части я просил бы вас, как надзорный орган федерального уровня, никому никаких преференций, послаблений не давать. Порядок должен быть. Мы уже год живем и работаем в таком режиме, поэтому все уже должны понимать, ради чего это делается.

Сейчас в автограде зарегистрировали 1 784 случая COVID-19. Показатель составляет 334,3 на 100 тысяч населения, что на 23,9% ниже республиканского значения.

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 71 новый случай коронавируса. Всего в республике выявили 17 167 случаев COVID-19.

Татьяна Леухина