В ВОЗ озвучили наиболее вероятную версию передачи коронавируса от животного к человеку

Эксперты Всемирной организации здравоохранения озвучили наиболее вероятную версию возникновения и распространения коронавируса. Член международной группы специалистов под руководством ВОЗ, специалист по болезням животных Питер Дасзак предположил, что изначально вирус мог распространиться на юге Китая и на территории Юго-Восточной Азии среди летучих мышей, которые затем попали на ферму животных.

По его словам, на таких фермах часто смешаны разные виды животных. От летучих мышей уже могли заразиться от летучих мышей. Затем животные оказывались на рынках.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Это оказывается на рынке, будь то рынок животных и морепродуктов Хуанань или другой рынок в Ухани, где присутствует плотное скопление людей, перемещающихся по этим рынкам», — цитирует эксперта RT.

Ранее эксперты ВОЗ предположили, что передача коронавируса от животного к человеку произошла через промежуточное звено



Ольга Плешкова