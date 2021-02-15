В России зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма COVID-19

Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y («британского» штамма). Испытания проходили на клинических образцах с подтвержденной мутацией и доказали его высокую точность.

«Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации «британской» мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса на уровне 106 копий/мл», — заметили в Роспотребнадзоре.

Фото: realnoevremya.ru

Технология позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой.

При помощи новой разработки возможно создавать реагенты для выявления любых мутаций коронавируса, а также других инфекций, требующих массового тестирования, сообщается на сайте Роспотребнадзора РФ.

Ранее главврач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков выразил мнение, что «британский» штамм коронавируса придет в Россию. По его словам, весной будет новый подъем заболеваемости на фоне сезонного снижения иммунитета, поэтому отменять масочный режим нельзя.

Татьяна Леухина