Главное о коронавирусе на 13 февраля: иск в ЕСПЧ за фейки о COVID-19, объем всех частиц вируса на Земле
Татарстанцев попросили записываться на вакцинацию самостоятельно
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 70 новых случаев COVID-19. Всего на 12 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 096 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 13 682 человека, в том числе 50 за минувшие сутки. Умерли за весь период 296 человек.
- Накануне в Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Жертвами COVID-19 стали мужчина 1958 года рождения и женщина 1944 года рождения. Причины их смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Таким образом, за весь период пандемии в республике от новой коронавирусной инфекции умерли 296 человек.
- Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков призвал татарстанцев записываться на вакцинацию от коронавируса самостоятельно, а не с помощью волонтеров. Он заявил, это осложняет коммуникацию больницы с пациентом, так как тот, кто записывает его на вакцинацию, обычно оставляет свой номер телефона.
- В торговом центре «Мега» в Казани с 15 февраля заработает пункт вакцинации от коронавируса. Вакцинация там будет доступна жителям Казани при наличии полиса и СНИЛС. Если у человека есть паспорт, то они не нужны. Пункт приема будет работать с 10.00 до 20.00. Там планируют вакцинировать до 150 человек в день.
- Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что пункты вакцинации могут появиться и в других торговых центрах Казани, если к этому появится интерес у жителей.
- В Минздраве Татарстана рассказали, что после вакцинации от COVID-19 могут не появиться антитела. По словам замминистра здравоохранения РТ — начальника Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, у каждой вакцины есть свои показатели эффективности, и вероятность того, что антитела после прививки могут не образоваться, есть. Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева отметила, что в рамках пострегистрационных исследований вакцины некоторым испытующим давали плацебо.
- Жители Казани оценили меры, принятые правительством России в целях недопущения распространения коронавируса. 34% казанцев считают, что их недостаточно, чтобы сохранить жизни и здоровье населения. Еще 31% респондентов выразили мнение, что антиковидных мер достаточно.
Число случаев коронавируса в России может вырасти из-за погоды
За последние сутки в России выявлен 14 861 новый случай коронавируса, выздоровели 18 765 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 4 057 698, а выздоровевших — до 3 577 907 человек.
Зафиксировано 502 летальных исхода. За весь период в стране от коронавируса умерли 79 696 человек.
На сегодняшний день в России проведено более 106,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 393 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 637 тыс. человек.
- В России очередной подъем заболеваемости коронавирусом может быть связан с повышением температур и оттепелями. Такое мнение высказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Сейчас удачный период и люди могут немного отдохнуть от вируса. Она выразила надежду на то, что тренд на снижение заболеваемости поддержит и вакцинация.
- В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена первая жалоба из России на приговор за фейки о коронавирусе (статья 207.1 УК РФ). Женщина по имени Евгения (она не хочет раскрывать свою фамилию в СМИ) была осуждена летом прошлого года на 300 часов обязательных работ. Накануне, 11 февраля, она получила справку о снятии с учета. По словам женщины, она до сих пор не знает, за что именно ее осудили. «Я писала посты, комментировала их и так поняла, что дело только в моем мнении», — заявила она. По этому делу были проведены обыски у нее самой, у ее родителей и у родителей бывшего мужа, также было «проведено около 15 экспертиз — от лингвистической до психологической, изымалась вся техника».
- Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета создали технологию экспресс-анализа для определения антигенов 12 типов коронавируса, включая SARS-CoV-2, людей и животных. Прибор, который планируется разработать на ее основе, можно будет применять и в домашних условиях. За 5 минут он сможет определить наличие антигенов коронавирусов человека и животных. По словам ученых, аппарат позволит ускорить выявление зараженных COVID-19 людей и снизить нагрузку на медицинских работников.
- Масочный режим может быть необходим, пока не появятся данные о частоте повторных заражений коронавирусом и их последствиях, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
- Люди, сделавшие прививку от коронавируса, могут быть бессимптомными распространителями COVID-19, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
- Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский спрогнозировал очередную волну заболеваний коронавирусом не раньше осени. Но резкого увеличения числа заражений не будет из-за наличия вакцины, антител у переболевших и устоявшихся правил поведения людей.
- Темпы роста российской экономики могут достичь допандемического уровня к концу 2021 года. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
- Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов допустил возникновение новой пандемии из-за изменчивости COVID-19. По его мнению, возможно появление другого вируса. При этом специалист исключил возникновение более опасного штамма существующего коронавируса.
- Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предупредила о росте психических заболеваний, которые спровоцированы изменением уклада жизни, стрессом, потерей близких. Аналогичный процесс уже наблюдается в США. «Это «временные» трудности, например эпизоды депрессии или же тревожности, но все же они требуют специализированной помощи», — пояснила Баранова.
- Психолог Андрей Антонов рассказал о людях, которые продолжат носить маски даже после отмены их обязательного ношения. Это те, кто по-прежнему боится заразиться коронавирусом, неуверенные в себе люди и желающие оставаться неопознанными по каким-то причинам, считает специалист.
Ватикан сравнил пандемию с Великим постом
В мире коронавирусом нового типа на 10.37 (мск) заразились 108 195 727 человек, 2 383 096 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (27 490 117). На второй строчке — Индия (10 892 746), на третьей — Бразилия (9 765 455). На четвертом месте Великобритания (4 025 574) на пятом — Россия (3 997 898 данные университета отстают от российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (480 771). За ними следуют Бразилия (237 489), Мексика (172 557) и Великобритания (155 550).
- В мире число заразившихся коронавирусом за последние семь дней впервые с середины октября оказалось меньше 3 миллионов. С 5 по 12 февраля COVID-19 выявили у 2,95 млн человек. Всего его диагностировали у 107,8 млн жителей планеты, то есть у каждого 70-го. Уже вылечились по меньшей мере 70% заболевших. Продолжают болеть как минимум 25,5 млн человек — на этом уровне показатель держится уже четвертую неделю подряд.
- В Японии вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для физических и юридических лиц, которые не следуют ограничительным мерам против распространения коронавируса. Теперь за отказ заразившегося от госпитализации полагается штраф до 500 тыс. иен ($4,7 тыс.). 300 тыс. иен (около $2,8 тыс.) придется заплатить тем, кто откажется от предписанного медосмотра. Аналогичный по размеру штраф предусмотрен и для представителей бизнеса, в том числе баров и ресторанов, которые не выполняют рекомендации властей по прекращению работы в то или иное время.
- Власти Словении разрешили въезд в страну гражданам стран, которые считаются неблагополучными по распространению коронавируса. В их числе и россияне, которые смогут попасть в страну с 13 по 19 февраля.
- Власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исходные необработанные данные о ранних случаях заражения коронавирусом в КНР. Австралийский ученый Доминик Дуайер пояснил, что речь идет о 174 случаях заражения коронавирусом, выявленных в декабре 2019 года, и о вероятных случаях более раннего инфицирования, которые еще не получили подтверждения, пишет газета The Wall Street Journal.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами SARS-CoV-2, несмотря на наличие антител к вирусу.
- В Римско-католической церкви сравнили пандемию коронавируса в мире с «затянувшимся Великим постом» и временем 40-летних скитаний еврейского народа по пустыне.
- Ученый в области математической биологии университета Бата в Великобритании Кристиан Йейт выяснил, что все вирусные частицы SARS-CoV-2, существующие в мире, могли бы поместиться в стандартную банку из-под колы. В мире одновременно существует около двух квинтиллионов (или 2 миллиардов миллиардов) вирусных частиц SARS-CoV-2. При расчетах специалист опирался на оценки вирусной нагрузки, а также показатели по новым случаям заболевания в мире. Радиус одной частицы примерно в тысячу раз меньше радиуса человеческого волоса, а диаметр равен 100 нанометрам.
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