Главное о коронавирусе на 13 февраля: иск в ЕСПЧ за фейки о COVID-19, объем всех частиц вируса на Земле

Фото: Максим Платонов

Татарстанцев попросили записываться на вакцинацию самостоятельно

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 70 новых случаев COVID-19. Всего на 12 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 096 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 13 682 человека, в том числе 50 за минувшие сутки. Умерли за весь период 296 человек.

Накануне в Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Жертвами COVID-19 стали мужчина 1958 года рождения и женщина 1944 года рождения. Причины их смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Таким образом, за весь период пандемии в республике от новой коронавирусной инфекции умерли 296 человек.

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков призвал татарстанцев записываться на вакцинацию от коронавируса самостоятельно, а не с помощью волонтеров. Он заявил, это осложняет коммуникацию больницы с пациентом, так как тот, кто записывает его на вакцинацию, обычно оставляет свой номер телефона.

В торговом центре «Мега» в Казани с 15 февраля заработает пункт вакцинации от коронавируса. Вакцинация там будет доступна жителям Казани при наличии полиса и СНИЛС. Если у человека есть паспорт, то они не нужны. Пункт приема будет работать с 10.00 до 20.00. Там планируют вакцинировать до 150 человек в день.



Фото: Максим Платонов

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что пункты вакцинации могут появиться и в других торговых центрах Казани, если к этому появится интерес у жителей.

В Минздраве Татарстана рассказали, что после вакцинации от COVID-19 могут не появиться антитела. По словам замминистра здравоохранения РТ — начальника Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, у каждой вакцины есть свои показатели эффективности, и вероятность того, что антитела после прививки могут не образоваться, есть. Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева отметила, что в рамках пострегистрационных исследований вакцины некоторым испытующим давали плацебо.

Жители Казани оценили меры, принятые правительством России в целях недопущения распространения коронавируса. 34% казанцев считают, что их недостаточно, чтобы сохранить жизни и здоровье населения. Еще 31% респондентов выразили мнение, что антиковидных мер достаточно.

Фото: Максим Платонов

Число случаев коронавируса в России может вырасти из-за погоды

За последние сутки в России выявлен 14 861 новый случай коронавируса, выздоровели 18 765 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 4 057 698, а выздоровевших — до 3 577 907 человек.



Зафиксировано 502 летальных исхода. За весь период в стране от коронавируса умерли 79 696 человек.



На сегодняшний день в России проведено более 106,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 393 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 637 тыс. человек.

В России очередной подъем заболеваемости коронавирусом может быть связан с повышением температур и оттепелями. Такое мнение высказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Сейчас удачный период и люди могут немного отдохнуть от вируса. Она выразила надежду на то, что тренд на снижение заболеваемости поддержит и вакцинация.

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена первая жалоба из России на приговор за фейки о коронавирусе (статья 207.1 УК РФ). Женщина по имени Евгения (она не хочет раскрывать свою фамилию в СМИ) была осуждена летом прошлого года на 300 часов обязательных работ. Накануне, 11 февраля, она получила справку о снятии с учета. По словам женщины, она до сих пор не знает, за что именно ее осудили. «Я писала посты, комментировала их и так поняла, что дело только в моем мнении», — заявила она. По этому делу были проведены обыски у нее самой, у ее родителей и у родителей бывшего мужа, также было «проведено около 15 экспертиз — от лингвистической до психологической, изымалась вся техника».

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета создали технологию экспресс-анализа для определения антигенов 12 типов коронавируса, включая SARS-CoV-2, людей и животных. Прибор, который планируется разработать на ее основе, можно будет применять и в домашних условиях. За 5 минут он сможет определить наличие антигенов коронавирусов человека и животных. По словам ученых, аппарат позволит ускорить выявление зараженных COVID-19 людей и снизить нагрузку на медицинских работников.

Фото: pstu.ru

Масочный режим может быть необходим, пока не появятся данные о частоте повторных заражений коронавирусом и их последствиях, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Люди, сделавшие прививку от коронавируса, могут быть бессимптомными распространителями COVID-19, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский спрогнозировал очередную волну заболеваний коронавирусом не раньше осени. Но резкого увеличения числа заражений не будет из-за наличия вакцины, антител у переболевших и устоявшихся правил поведения людей.

Темпы роста российской экономики могут достичь допандемического уровня к концу 2021 года. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Фото: ЦБ РФ

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов допустил возникновение новой пандемии из-за изменчивости COVID-19. По его мнению, возможно появление другого вируса. При этом специалист исключил возникновение более опасного штамма существующего коронавируса.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предупредила о росте психических заболеваний, которые спровоцированы изменением уклада жизни, стрессом, потерей близких. Аналогичный процесс уже наблюдается в США. «Это «временные» трудности, например эпизоды депрессии или же тревожности, но все же они требуют специализированной помощи», — пояснила Баранова.

Психолог Андрей Антонов рассказал о людях, которые продолжат носить маски даже после отмены их обязательного ношения. Это те, кто по-прежнему боится заразиться коронавирусом, неуверенные в себе люди и желающие оставаться неопознанными по каким-то причинам, считает специалист.

Фото: realnoevremya.ru

Ватикан сравнил пандемию с Великим постом

В мире коронавирусом нового типа на 10.37 (мск) заразились 108 195 727 человек, 2 383 096 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (27 490 117). На второй строчке — Индия (10 892 746), на третьей — Бразилия (9 765 455). На четвертом месте Великобритания (4 025 574) на пятом — Россия (3 997 898 данные университета отстают от российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (480 771). За ними следуют Бразилия (237 489), Мексика (172 557) и Великобритания (155 550).



В мире число заразившихся коронавирусом за последние семь дней впервые с середины октября оказалось меньше 3 миллионов. С 5 по 12 февраля COVID-19 выявили у 2,95 млн человек. Всего его диагностировали у 107,8 млн жителей планеты, то есть у каждого 70-го. Уже вылечились по меньшей мере 70% заболевших. Продолжают болеть как минимум 25,5 млн человек — на этом уровне показатель держится уже четвертую неделю подряд.

В Японии вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для физических и юридических лиц, которые не следуют ограничительным мерам против распространения коронавируса. Теперь за отказ заразившегося от госпитализации полагается штраф до 500 тыс. иен ($4,7 тыс.). 300 тыс. иен (около $2,8 тыс.) придется заплатить тем, кто откажется от предписанного медосмотра. Аналогичный по размеру штраф предусмотрен и для представителей бизнеса, в том числе баров и ресторанов, которые не выполняют рекомендации властей по прекращению работы в то или иное время.

Фото: Reuters / russian.rt.com

Власти Словении разрешили въезд в страну гражданам стран, которые считаются неблагополучными по распространению коронавируса. В их числе и россияне, которые смогут попасть в страну с 13 по 19 февраля.

Власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исходные необработанные данные о ранних случаях заражения коронавирусом в КНР. Австралийский ученый Доминик Дуайер пояснил, что речь идет о 174 случаях заражения коронавирусом, выявленных в декабре 2019 года, и о вероятных случаях более раннего инфицирования, которые еще не получили подтверждения, пишет газета The Wall Street Journal.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами SARS-CoV-2, несмотря на наличие антител к вирусу.

В Римско-католической церкви сравнили пандемию коронавируса в мире с «затянувшимся Великим постом» и временем 40-летних скитаний еврейского народа по пустыне.

Фото: Reuters/Alberto Lingria / iz.ru

Ученый в области математической биологии университета Бата в Великобритании Кристиан Йейт выяснил, что все вирусные частицы SARS-CoV-2, существующие в мире, могли бы поместиться в стандартную банку из-под колы. В мире одновременно существует около двух квинтиллионов (или 2 миллиардов миллиардов) вирусных частиц SARS-CoV-2. При расчетах специалист опирался на оценки вирусной нагрузки, а также показатели по новым случаям заболевания в мире. Радиус одной частицы примерно в тысячу раз меньше радиуса человеческого волоса, а диаметр равен 100 нанометрам.

Татьяна Леухина