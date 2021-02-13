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Биолог допустила рост заболеваемости COVID-19 в России из-за резкого потепления

08:22, 13.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Биолог допустила рост заболеваемости COVID-19 в России из-за резкого потепления
Фото: realnoevremya.ru

В России очередной подъем заболеваемости коронавирусом может быть связан с повышением температур и оттепелями. Такое мнение высказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

— Сейчас стабильно холодная погода, а как только температура будет переходить через ноль, оттепели начнутся, то количество заражений увеличится, — отметила она.

Баранова добавила, что сейчас удачный период и люди могут немного отдохнуть от вируса. Она выразила надежду на то, что тренд на снижение заболеваемости поддержит и вакцинация, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в ВОЗ допустили появление новых штаммов коронавируса, которые могут быть невосприимчивы к существующим вакцинам. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ученые выясняют эффективность действия существующих вакцин на новые штаммы.

На этой неделе в Гидрометцентре Татарстана предупредили: к субботе в республике потеплеет до +3°С, но уже в понедельник дневные температуры опустятся до -21°С. Прогнозируется сильная гололедица.

ОбществоМедицина
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