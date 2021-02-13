Биолог допустила рост заболеваемости COVID-19 в России из-за резкого потепления

В России очередной подъем заболеваемости коронавирусом может быть связан с повышением температур и оттепелями. Такое мнение высказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

— Сейчас стабильно холодная погода, а как только температура будет переходить через ноль, оттепели начнутся, то количество заражений увеличится, — отметила она.

Баранова добавила, что сейчас удачный период и люди могут немного отдохнуть от вируса. Она выразила надежду на то, что тренд на снижение заболеваемости поддержит и вакцинация, пишет «РИА Новости».



Фото: realnoevremya.ru

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