В Минздраве Татарстана допустили, что после вакцинации от коронавируса могут не появиться антитела

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Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков допустил, что после вакцинации от COVID-19 могут не появиться антитела.

Журналист ТНВ сообщил, что один из сотрудников телеканала привился вакциной «ЭпиВакКорона», и у него не обнаружили антитела. Жаворонков в ответ заявил, что у каждой вакцины есть свои показатели эффективности. По его словам, в теории есть вероятность, что антитела могут не появиться.

«Но когда мы делаем тест, существует ведь и вероятность того, что любой тест определенной чувствительностью обладает. То есть вернее всего было бы перепроверить тестирование еще раз и вот после этого уже решать вопрос о том, что случилось, почему так произошло, какую тестовую систему мы использовали для того, чтобы заниматься идентификацией антител и так далее», — отметил он.

Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева отметила, что в рамках пострегистрационных исследований вакцины некоторым испытующим давали плацебо.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что иммунологическая эффективность вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» составила 100% по результатам первой и второй фаз клинических испытаний.