Словения разрешит въезд россиянам с 13 по 19 февраля

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Словении разрешили въезд в страну гражданам стран, которые считаются неблагополучными по распространению коронавируса. В их числе и россияне, которые смогут попасть в страну с 13 по 19 февраля.

Пустят в страну тех, кто будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сообщается на сайте правительства Словении. Граждане России, которые намерены приехать в Словению, должны получить результаты теста в одной из лабораторий, одобренных Национальной лабораторией здравоохранения, окружающей среды и питания (NLZOH).

Фото: Максим Платонов (архив)

Попасть в страну смогут и те, кто уже переболел COVID-19. Их освободят от прохождения карантина. Для этого они должны будут предоставить тест на антитела или результаты ПЦР-тестирования сроком от 21 дня до 6 месяцев.

Пускать будут и привившихся от коронавируса, но только вакцинами BioNTech/Pfizer, Moderna или AstraZeneca. После получения второй дозы первых двух препаратов должно пройти от 7 дней, а после получения второй дозы AstraZeneca — от 21 дня.

Ранее сообщалось, что Кипр начнет пускать туристов с марта. В том числе визы смогут получить и россияне.