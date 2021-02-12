Несколько ТЦ Татарстана, помимо «Меги», заинтересовались размещением пунктов вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В торговых центрах Татарстана, как и в «Меге», могут появиться пункты вакцинации от коронавируса. Об этом заявил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Думаем над этим, у нас есть обращения из других торговых центров. Опять-таки нам важно посмотреть интерес со стороны жителей, потому что это требует от системы здравоохранения дополнительных ресурсов», — отметил он.

Сегодня Жаворонков объявил, что с 15 февраля пункт вакцинации от коронавируса откроется в казанском торговом центре «Мега». Он будет работать с 10.00 до 20.00. Вакцинация там будет доступна жителям Казани при наличии документа, удостоверяющего личность, и СНИЛС. Если у человека есть паспорт, то СНИЛС не нужен.

В «Меге» будут вакцинировать до 150 человек в день. Это количество могут как уменьшить, так и увеличить, в зависимости от популярности точки.

На 12 февраля в Татарстане вакцинированы 35 125 человек. За сутки прививку от коронавируса сделали 4 311 граждан. Вторую дозу получили 6 135 человек. Использовано 43,3% из 81 122 комплектов доз вакцины.

В Татарстане на сегодняшний день продолжают работу 103 пункта вакцинации. Записаться на получение прививки можно пятью способами.