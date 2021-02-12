Пункт вакцинации от коронавируса заработает в казанском ТЦ «Мега»

Фото: Максим Платонов

С 15 февраля пункт вакцинации от коронавируса откроется в казанском торговом центре «Мега». Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



Пункт будет работать с 10.00 до 20.00. Вакцинация там будет доступна жителям Казани при наличии документа, удостоверяющего личность, и СНИЛС. Если у человека есть паспорт, то СНИЛС не нужен.

Жаворонков отметил, что в «Меге» будут вакцинировать до 150 человек в день.

Фото: Максим Платонов

На 12 февраля в Татарстане вакцинированы 35 125 человек. За сутки прививку от коронавируса сделали 4 311 граждан. Вторую дозу получили 6 135 человек. Использовано 43,3% из 81 122 комплектов доз вакцины.

В Татарстане продолжают работу 103 пункта вакцинации. Записаться на получение прививки можно пятью способами: