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Пункт вакцинации от коронавируса заработает в казанском ТЦ «Мега»

14:12, 12.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Пункт вакцинации от коронавируса заработает в казанском ТЦ «Мега»
Фото: Максим Платонов

С 15 февраля пункт вакцинации от коронавируса откроется в казанском торговом центре «Мега». Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Пункт будет работать с 10.00 до 20.00. Вакцинация там будет доступна жителям Казани при наличии документа, удостоверяющего личность, и СНИЛС. Если у человека есть паспорт, то СНИЛС не нужен.

Жаворонков отметил, что в «Меге» будут вакцинировать до 150 человек в день.

Фото: Максим Платонов

На 12 февраля в Татарстане вакцинированы 35 125 человек. За сутки прививку от коронавируса сделали 4 311 граждан. Вторую дозу получили 6 135 человек. Использовано 43,3% из 81 122 комплектов доз вакцины.

В Татарстане продолжают работу 103 пункта вакцинации. Записаться на получение прививки можно пятью способами:

  • через единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
  • портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
  • единый номер 122;
  • при обращении в МФЦ;
  • при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
ОбществоМедицина Татарстан
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