Новости общества

16:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минздрав Татарстана рекомендовал самостоятельно записываться на вакцинацию от COVID-19

15:34, 12.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав Татарстана рекомендовал самостоятельно записываться на вакцинацию от COVID-19
Фото: Максим Платонов

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что записываться на вакцинацию от коронавируса лучше самостоятельно, а не с помощью волонтеров: «Вообще, это не очень правильно, даже с точки зрения этики».

Он заявил, это осложняет коммуникацию больницы с пациентом, так как тот, кто записывает его на вакцинацию, обычно оставляет свой номер телефона. При этом Жаворонков допустил, что кто-то другой все же может записывать другого на прививку.

«Но было бы правильно, конечно, записываться самому. Но это не обязательство, можно вполне и искать другие варианты», — сказал спикер.

На 12 февраля в Татарстане вакцинированы 35 125 человек. Записаться на получение прививки можно пятью способами:

  • через единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
  • портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
  • единый номер 122;
  • при обращении в МФЦ;
  • при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также