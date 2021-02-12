Минздрав Татарстана рекомендовал самостоятельно записываться на вакцинацию от COVID-19
Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что записываться на вакцинацию от коронавируса лучше самостоятельно, а не с помощью волонтеров: «Вообще, это не очень правильно, даже с точки зрения этики».
Он заявил, это осложняет коммуникацию больницы с пациентом, так как тот, кто записывает его на вакцинацию, обычно оставляет свой номер телефона. При этом Жаворонков допустил, что кто-то другой все же может записывать другого на прививку.
«Но было бы правильно, конечно, записываться самому. Но это не обязательство, можно вполне и искать другие варианты», — сказал спикер.
На 12 февраля в Татарстане вакцинированы 35 125 человек. Записаться на получение прививки можно пятью способами:
- через единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
- портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
- единый номер 122;
- при обращении в МФЦ;
- при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым