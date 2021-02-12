Более 30% жителей Казани считают, что действующих антиковидных мер недостаточно

Фото: Максим Платонов

Жители Казани оценили меры, принятые правительством России в целях недопущения распространения коронавируса. По мнению 34% казанцев, их недостаточно, чтобы сохранить жизни и здоровье населения.

31% опрошенных жителей Казани считают, что антиковидных мер достаточно, сообщили «Реальному времени» в исследовательском центре портала SuperJob.ru.

Избыточными существующие на сегодняшний день в России меры по сдерживанию роста заболеваемости COVID-19 посчитали 13% казанцев. Остальные 22% затруднились дать оценку мерам, принятым российскими властями.

Фото: Максим Платонов

45% жителей Казани уверены, что коронавирус — это тяжелая болезнь с серьезными последствиями, а 29% считают, что это заболевание, опасность которого преувеличивают.

Отметим, что почти каждый пятый россиянин (18%) уверен, что коронавирусные ограничения, действующие в России, избыточны, а 28% респондентов считают, что меры недостаточны.



Татьяна Демина