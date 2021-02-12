Число смертей от коронавируса в Татарстане увеличилось до 296

Фото: Максим Платонов (архив)

За сегодня подтвердились два новых случая смерти от коронавируса в Татарстане. Таким образом, на сегодня в РТ умерло 296 пациентов от COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, умерли мужчина 1958 года рождения и женщина 1944 года рождения. Причины их смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

В Татарстане за последние сутки выявили 72 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 17 026 заболевших коронавирусом.