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Число смертей от коронавируса в Татарстане увеличилось до 296

15:59, 12.02.2021
Число смертей от коронавируса в Татарстане увеличилось до 296
Фото: Максим Платонов (архив)

За сегодня подтвердились два новых случая смерти от коронавируса в Татарстане. Таким образом, на сегодня в РТ умерло 296 пациентов от COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, умерли мужчина 1958 года рождения и женщина 1944 года рождения. Причины их смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

В Татарстане за последние сутки выявили 72 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 17 026 заболевших коронавирусом.

ОбществоМедицина Татарстан
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