Казанский суд решил — хищения 2,6 млрд рублей дольщиков ГК «ФОН» не было

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Не доказанными факты хищения дольщиков группы компаний «ФОН» признал сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани. Согласно приговору, способ мошеннического хищения так и не был установлен ни в ходе предварительного следствия, ни в суде, передает из зала суда журналист «Реального времени».



Суд посчитал нужным переквалифицировать действия подсудимых Анатолия Ливады и Дианы Ахметзяновой с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).

Основанием для переквалификации стал вывод суда: способ заявленного обвинением хищения так и не был установлен, а якобы похищенные суммы вычислены следствием путем арифметической разницы между суммой привлеченных средств дольщиков и суммой затрат, установленных экспертизой. Однако судом установлено, что данная экспертиза не учла расходы на аренду участков, зарплату, налоги, разработку проектов и подведение коммуникаций к домам.



На данный момент оглашение приговора продолжается. Напомним, его чтение суд начал 25 января. В прениях гособвинитель запрашивал для подсудимых по 4,5 года лишения свободы: Ливаде — реально, Ахметзяновой — условно.