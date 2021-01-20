В Татарстане удалось привить около 15 тысяч отказников

Фото: Людмила Губаева

В Татарстане за 2020 год удалось привить 15 тысяч отказников от прививок, хотя из-за снижения посещаемости медицинских организаций несколько снизилась работа с ними. Об этом сообщила глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на итоговой коллегии ведомства.

«Вместе с тем в шести муниципальных районах показатели по этой работе могли быть лучше лучше. Прошу медицинские организации обратить на это внимание», — отметила она.

По ее словам, от гриппа был привит 61% населения РТ. Вакцинация завершилась в декабре 2020 года.