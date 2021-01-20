Большинство россиян не поддерживает введение COVID-паспортов

Жителям Башкортостана, обладающим телами к коронавирусу или сделавшим прививку, будут выдавать COVID-паспорта. Против этого нововведения высказались 59% россиян, лишь 12% считают, что такие меры необходимы. Среди переболевших и привившихся идею о введении COVID-паспортов поддерживает 18%. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.



Противники инициативы считают, что информация о наличии антител относится к врачебной тайне, поэтому решение властей о выдаче таких паспортов — дискриминационное. Сторонники введения паспортов ­— в основном люди, вынужденные регулярно сдавать анализы на коронавирус по работе.



Респонденты сообщили, что при трудоустройстве сталкиваются с вопросом о COVID-статусе. По данным опросов, сейчас этим интересуются 35% компаний — в основном это сфера здравоохранения, а еще строительства и производства.

Фото: realnoevremya.ru

Опрос проводился среди 1 600 представителей экономически активного населения по всей России с 11 по 19 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуме одобрили введение в России COVID-паспортов, поскольку информация, содержащаяся в них, будет полезна для медработников и санэпидслужбы.