Меньше всего случаев коронавируса в Татарстане было зарегистрировано в марте и сентябре 2020 года

Фото: скриншот трансляции коллегии

За 2020 год в Татарстане было зафиксировано 13 284 случая коронавируса. Об этом сообщила глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Пятяшина на коллегии ведомства.

По словам Патяшиной, почти в половине случаев болезнь имела легкую и среднюю степень тяжести. Больше всего заболевших выявлено среди людей от 40 до 64 лет. Глава Роспотребнадзора отметила, что уровень детской заболеваемости был в 8 раз ниже, чем у взрослых, причем болезнь у детей проходила в легкой форме.

Меньше всего случаев коронавируса, за исключением марта (33, данные за неполный месяц), было зарегистрировано в сентябре (721), больше всего — в декабре (2 950). Первый завозной случай был зарегистрирован 15 марта — человек приехал из Франции.