ВОЗ сообщила о рекордном числе умерших от коронавируса за неделю

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за прошедшую неделю, с 11 по 17 января, от коронавируса умерли 93 882 человек — это самый высокий показатель с начала пандемии. За семь дней количество заразившихся увеличилось более чем на 4,7 млн, рост, по сравнению с прошлой неделей, составил 9%.



По данным ВОЗ, заболеваемость выросла в Африке, Восточном Средиземноморье и Западно-Тихоокеанском регионе и уменьшилась в Америке, Европе и Юго-Восточной Азии, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в начале декабря в России выявляли рекордное число в 29 039 заразившихся коронавирусом за сутки.

Маргарита Головатенко