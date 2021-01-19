В России выявили 21 734 случая заражения коронавирусом — минимум с 18 ноября 2020 года

За последние сутки в России выявили 21 734 случая заражения коронавирусом за сутки. Это является минимумом с 18 ноября 2020 года, сообщили в оперштабе.



Прирост составил 0,6%. Всего с начала пандемии в России заразились 3 612 800 человек.

Умерло за сутки 586 человек, всего — 66 623 пациента. Условная летальность заболевания остается на уровне 1,84%.

Число выздоровевших за сутки выросло на 23 262, до 3 002 026 человек. Доля выписанных поднялась до 83,1% от общего числа заразившихся.