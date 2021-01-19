92-летняя пенсионерка из Казани рассказала о своем самочувствии после вакцинации от COVID-19

В Казани 92-летняя пенсионерка Зинаида Бодрягина сделал вторую часть прививки от COVID-19 вакциной «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

— Чувствую себя отлично. Считаю, что бояться каких-то осложнений после прививок не стоит. Это все легко проходит, — рассказала она.

Первую часть вакцины женщина получила в 21-й поликлинике 21 день назад. Пенсионерка прекрасно себя чувствует, ни температуры, ни симптомов ОРВИ у нее не было.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Зинаида Никаноровна родилась 29 сентября 1928 года. Накануне вторую дозу вакцины получил ее внук.

Она самостоятельно приняла решение сделать прививку, поскольку сама проработала в медицинской сфере 43 года, закончила карьеру в должности заместителя главного санитарного врача Казани. Также Зинаиды Никаноровны есть хронические заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и гипертония.

Татьяна Леухина