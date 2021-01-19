В Госдуме одобрили введение в России COVID-паспортов

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что введение в России COVID-паспортов «дело очень важное и нужное». По его словам, информация, содержащаяся в них, будет полезна для медработников и санэпидслужбы.

«Это все здорово, это совсем новый мир, но каждый раз нужно понимать, как мы им управляем», — цитирует ТАСС Морозова. По его мнению, введение паспортов вакцинации потребует регулирования сохранности и использования данных граждан.

Фото: mos.ru

«Антиковидные паспорта» для переболевших коронавирусом и вакцинированных вводятся в Башкирии. В Татарстане подобного не планируется, в Минздраве РТ считают, что это нецелесообразно, по крайней мере на данном этапе борьбы с пандемией.



Напомним, с начала января на портале госуслуг заработал сервис для получения паспорта вакцинации. Оформить его могут те, кто привился от COVID-19.



Татьяна Демина