Вирусолог рассказала о заразности «африканского» штамма коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, чем опасна южноафриканская мутация коронавируса. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По его словам, человек, подцепивший этот штамм, заражает большее количество людей. При этом специалист призвал не беспокоиться из-за новых мутаций, потому что антигенная структура вируса не изменилась. То есть существующие вакцины будут эффективны против этих вариантов COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что «японский» штамм коронавируса пока не сделал инфекцию более агрессивной.

Татьяна Леухина