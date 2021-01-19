КАМАЗ запросил у Татарстана партию вакцины от коронавируса

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой выделить партию вакцины от коронавируса для предприятия. Руководство компании надеется проводить вакцинацию в собственных медпунктах.

Для этого они сейчас проходят модернизацию, закупается необходимое холодильное оборудование, рассказал «Реальному времени» руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев.

Фото: mos.ru

Назвать приблизительный объем партии, которая требуется предприятию, он не решился. По данным на 2019 год, только в группе технологической цепочки ПАО «КАМАЗ» работают 32,7 тысячи человек.

Афанасьев добавил, что прививать сотрудников будут на добровольной основе. Вместе с тем руководство собирается провести разъяснения по поводу необходимости вакцинирования.

Ранее Олег Афанасьев рассказал, как сам перенес заражение COVID-19. Он переболел в легкой форме и обратил внимание подписчиков на симптомы, которые можно не заметить.