Новости общества

19:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Роспотребнадзоре сообщили о стопроцентной эффективности «ЭпиВакКороны»

18:03, 19.01.2021
В Роспотребнадзоре сообщили о стопроцентной эффективности «ЭпиВакКороны»
Фото: realnoevremya.ru

Иммунологическая эффективность вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» составила 100% по результатам первой и второй фаз клинических испытаний. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре РФ.

Наличие антител к коронавирусу не является противопоказанием для вакцинации: «ЭпиВакКорона» поможет укрепить уже сформировавшийся иммунитет, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Вчера разработчик вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор» назвал противопоказания к применению препарата.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем