В Роспотребнадзоре сообщили о стопроцентной эффективности «ЭпиВакКороны»

Иммунологическая эффективность вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» составила 100% по результатам первой и второй фаз клинических испытаний. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре РФ.

Наличие антител к коронавирусу не является противопоказанием для вакцинации: «ЭпиВакКорона» поможет укрепить уже сформировавшийся иммунитет, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Вчера разработчик вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор» назвал противопоказания к применению препарата.



Татьяна Леухина