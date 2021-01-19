В Роспотребнадзоре сообщили о стопроцентной эффективности «ЭпиВакКороны»
Иммунологическая эффективность вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» составила 100% по результатам первой и второй фаз клинических испытаний. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре РФ.
Наличие антител к коронавирусу не является противопоказанием для вакцинации: «ЭпиВакКорона» поможет укрепить уже сформировавшийся иммунитет, пишет «РИА Новости».
Вчера разработчик вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор» назвал противопоказания к применению препарата.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым