Разработчики третьей российской вакцины от коронавируса подали документы на ее регистрацию

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова подал документы на регистрацию вакцины от коронавируса. Это третья российская вакцина от СOVID-19.

Документы направлены на экспертизу, передает «РИА Новости» слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Вопрос государственной регистрации вакцины центра им. Чумакова будет решаться после ее проведения.

Фото: realnoevremya.ru

Регистрацию третьей отечественной вакцины от COVID-19 анонсировали в Роспотребнадзоре в середине января. В ведомстве отметили, что «результаты клиники уже очень хороши и очень показательны».



Татьяна Демина