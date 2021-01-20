Разработчики третьей российской вакцины от коронавируса подали документы на ее регистрацию
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова подал документы на регистрацию вакцины от коронавируса. Это третья российская вакцина от СOVID-19.
Документы направлены на экспертизу, передает «РИА Новости» слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Вопрос государственной регистрации вакцины центра им. Чумакова будет решаться после ее проведения.
Регистрацию третьей отечественной вакцины от COVID-19 анонсировали в Роспотребнадзоре в середине января. В ведомстве отметили, что «результаты клиники уже очень хороши и очень показательны».
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