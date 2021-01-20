Патяшина: пандемия коронавируса требовала решений, не всегда популярных у населения и бизнеса

Фото: скриншот трансляции коллегии

В Казани началось заседание коллегии Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан с участием главного санитарного врача РФ Анны Поповой и президента РТ Рустама Минниханова.

«Основным вызовом 2020 года для всего мира стала новая коронавирусная инфекция... В условиях стремительного распространения вируса порой [положение] требовало нестандартных, но крайне необходимых решений, не всегда популярных среди нашего населения и бизнеса. Подводя итоги, мы отмечаем — нам удалось избежать взрывного роста новой коронавирусной инфекции и стабилизировать эпидемиологическую обстановку», — заявила в начале выступления глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Фото: скриншот трансляции коллегии

Всего за 2020 год было зафиксировано 13 284 случая коронавируса.

