Прокуратура Татарстана проводит проверку после пожаров в двух пассажирских автобусах

Прокуратура Татарстана проводит проверку после возгорания двух пассажирских автобусов. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Первый инцидент произошел вчера в 16.29 на трассе Васильево — Казань. Возле поселка Грузинский Зеленодольского района загорелся автобус ПАЗ. В момент возгорания в салоне находились 12 пассажиров, они смогли самостоятельно выйти из автобуса. Добираться до пути назначения им пришлось на попутном транспорте.

Второй случай связан с сегодняшним возгоранием пассажирского городского автобуса 70-го маршрута. На момент пожара в автобусе находился один водитель, он не пострадал. Сам автобус принадлежит АТП-2 Казани.



«Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства об организации пассажирских перевозок и при наличии оснований примет меры реагирования», — сообщили в прокуратуре Татарстана.

«Реальное время» направило запрос председателю ассоциации АТП РТ Сергею Темлякову с просьбой прокомментировать, с чем связаны данные происшествия и какие меры принимаются для недопущения подобных ситуаций. На момент публикации ответ не был получен.

Ольга Плешкова