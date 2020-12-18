В АТП Татарстана объяснили инциденты с горящими автобусами в Казани

Фото: Олег Тихонов (архив)

Председатель АТП Татарстана Сергей Темляков прокомментировал «Реальному времени» инциденты с горящими автобусами в Казани. Перевозчики в корне не согласны с утверждением, что «Казань — столица горящих автобусов».

В Казани зафиксировали лишь три случая. Автобусы, которые сгорели, — одного завода-производителя МАЗ. Из-за чего произошли возгорания — установят экспертизы.

В Ассоциации провели мониторинг. По информации из открытых источников, больше всего пожаров с участием общественного транспорта за два последних года произошло в Москве. В российской столице сгорело 30 автобусов. На второй строчке — Санкт-Петербург, там сгорели 25 автобусов. В Самаре — 5, в Екатеринбурге — 4, в Перми — 4, в Ростове-на-Дону — 4.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

С марта, из-за ситуации с коронавирусом, автотранспортные предприятия Казани сократили расходы, так как нет доходов. В техническом состоянии автобусы должны содержаться по регламенту, но для этого нет денежных средств, уверяют перевозчики.

«Причина: не принимаются по нормативным затратам тарифы, не работает 220 ФЗ. Запчасти меняются, когда выходят из строя. Любая техника требует внимательного содержания. Для того, чтобы мотивировать работников технической службы, им нужно повышать зарплату», — говорится в сообщении Ассоциации (есть в распоряжении «Реального времени»).

Перевозчики призвали правительство обратить внимание на их проблему. В Ассоциации считают, что нужно субсидировать пассажирские перевозки, как это делается по всей стране.

Сегодня в Казани загорелся пассажирский автобус НЕФАЗ 70-го маршрута. В результате инцидента никто не пострадал. Прокуратура Татарстана проводит проверку после возгорания двух пассажирских автобусов.



Татьяна Леухина