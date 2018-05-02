Мухаметшин Альберт Ахатович
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, директор МУП г. Казани «ПАТП № 2»
Окончил Казанскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономист-организатор».
Директор МУП города Казани «ПАТП № 2».
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Заслуженный работник транспорта РТ.
Почетный работник транспорта России.
Кандидат технических наук.
Награжден почетной грамотой РТ, нагрудным знаком «Почетный автотранспортник РФ», благодарностью Кабинета Министров РТ, медалью «В память 1000-летия Казани», благодарностью руководителя ГО РТ — премьера Министра РТ И.Ш. Халикова, медалью РТ «За доблестный труд».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, г. Казань, ул. Крылова, 3
- Телефон: +7(843) 262-06-76
- Email: asu-atp2@yandex.ru
Дата последнего обновления: 02.05.2018